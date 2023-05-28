Deprem bölgesinde seçim sonuçları

Türkiye, şubat ayında Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerle sarsıldı.
11 ilde yıkıma yol açan depremlerde 50 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti.
Seçim yasaklarının kalkmasının ardından, deprem bölgesindeki oy oranları da merak edilmeye başlandı.
İşte deprem bölgesindeki seçim sonuçları...
Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonuçları
Adana
Recep Tayyip Erdoğan: 51.72
Kemal Kılıçdaroğlu: 48.28
Gaziantep
Recep Tayyip Erdoğan: 62.88
Kemal Kılıçdaroğlu: 37.12
Şanlıurfa
Recep Tayyip Erdoğan: 65.44
Kemal Kılıçdaroğlu: 34.56
Diyarbakır
Recep Tayyip Erdoğan: 29.40
Kemal Kılıçdaroğlu: 70.60
Hatay
Recep Tayyip Erdoğan: 49.66
Kemal Kılıçdaroğlu: 50.34
Kahramanmaraş
Recep Tayyip Erdoğan: 74.99
Kemal Kılıçdaroğlu: 25.01
Malatya
Recep Tayyip Erdoğan: 71.78
Kemal Kılıçdaroğlu: 28.22
Adıyaman
Recep Tayyip Erdoğan: 71.44
Kemal Kılıçdaroğlu: 28.56
Osmaniye
Recep Tayyip Erdoğan: 66.15
Kemal Kılıçdaroğlu: 33.85
Kilis
Recep Tayyip Erdoğan: 70.22
Kemal Kılıçdaroğlu: 29.78
Elazığ
Recep Tayyip Erdoğan: 70.56
Kemal Kılıçdaroğlu: 29.44