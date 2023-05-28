Deprem bölgesinde seçim sonuçları 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden etkilenen Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır, Elazığ ve Hatay de deprem sonuçları şu şekilde...

ensonhaber.com Türkiye, şubat ayında Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerle sarsıldı. 11 ilde yıkıma yol açan depremlerde 50 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti. Seçim yasaklarının kalkmasının ardından, deprem bölgesindeki oy oranları da merak edilmeye başlandı. İşte deprem bölgesindeki seçim sonuçları... Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonuçları Adana Recep Tayyip Erdoğan: 51.72 Kemal Kılıçdaroğlu: 48.28 Gaziantep Recep Tayyip Erdoğan: 62.88 Kemal Kılıçdaroğlu: 37.12 Şanlıurfa Recep Tayyip Erdoğan: 65.44 Kemal Kılıçdaroğlu: 34.56 Diyarbakır Recep Tayyip Erdoğan: 29.40 Kemal Kılıçdaroğlu: 70.60 Hatay Recep Tayyip Erdoğan: 49.66 Kemal Kılıçdaroğlu: 50.34 Kahramanmaraş Recep Tayyip Erdoğan: 74.99 Kemal Kılıçdaroğlu: 25.01 Malatya Recep Tayyip Erdoğan: 71.78 Kemal Kılıçdaroğlu: 28.22 Adıyaman Recep Tayyip Erdoğan: 71.44 Kemal Kılıçdaroğlu: 28.56 Osmaniye Recep Tayyip Erdoğan: 66.15 Kemal Kılıçdaroğlu: 33.85 Kilis Recep Tayyip Erdoğan: 70.22 Kemal Kılıçdaroğlu: 29.78 Elazığ Recep Tayyip Erdoğan: 70.56 Kemal Kılıçdaroğlu: 29.44