Deprem bölgesinde seçim sonuçları
ensonhaber.com

Türkiye, şubat ayında Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerle sarsıldı.

11 ilde yıkıma yol açan depremlerde 50 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti.

yasaklarının kalkmasının ardından, bölgesindeki oy oranları da merak edilmeye başlandı.

İşte deprem bölgesindeki seçim sonuçları...

Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonuçları

Adana

Recep Tayyip Erdoğan: 51.72

Kemal Kılıçdaroğlu: 48.28

Gaziantep

Recep Tayyip Erdoğan: 62.88

Kemal Kılıçdaroğlu: 37.12

Şanlıurfa

Recep Tayyip Erdoğan: 65.44

Kemal Kılıçdaroğlu: 34.56

Diyarbakır

Recep Tayyip Erdoğan: 29.40

Kemal Kılıçdaroğlu: 70.60

Hatay

Recep Tayyip Erdoğan: 49.66

Kemal Kılıçdaroğlu: 50.34

Kahramanmaraş

Recep Tayyip Erdoğan: 74.99

Kemal Kılıçdaroğlu: 25.01

Malatya

Recep Tayyip Erdoğan: 71.78

Kemal Kılıçdaroğlu: 28.22

Adıyaman

Recep Tayyip Erdoğan: 71.44

Kemal Kılıçdaroğlu: 28.56

Osmaniye

Recep Tayyip Erdoğan: 66.15

Kemal Kılıçdaroğlu: 33.85

Kilis

Recep Tayyip Erdoğan: 70.22

Kemal Kılıçdaroğlu: 29.78

Elazığ

Recep Tayyip Erdoğan: 70.56

Kemal Kılıçdaroğlu: 29.44

Deprem bölgesinde seçim sonuçları