Deprem bölgesinde yağış! Kahramanmaraş'ta sel felaketi depremzedelerin çadırlarını vurdu Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde etkisini gösteren sağanak yağış sonrasında meydana gelen sel felaketinde depremzedelerin kaldığı çadırlar da etkilendi.

Türkiye felaketlerle mücadele ediyor...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depremleri 11 ili etkiledi.

Yaşanan depremin ardından 49 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Binlerce vatandaş evlerinden olarak çadır ve konteyner kentlere yerleştirildi.

Deprem bölgelerini sel vurdu

Felaketin yaraları sarılmaya başlanırken sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Deprem bölgelerinde başlayan sağanak yağış sonrasında Şanlıurfa ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde hayat durma noktasına geldi.

Şanlıurfa büyük hasar aldı

Şiddetli ve sağanak yağıştan en çok etkilenen il ise Şanlıurfa oldu.

Kentte 5 gün önce başlayan yoğun yağış, kenti olumsuz etkiledi.

Yağış sonrasında meydana gelen sel felaketinin bilançosu her geçen gün korkutan boyutlara ulaşıyor.

Yağış tekrardan başladı

Depremin yaraları sarılması adına çalışmalar devam ederken cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar ve insanlar sel sularına kapıldı.

Can kayıplarının da yaşandığı kentlerde, selin izleri silinmeye çalışılırken sağanak yağış bir kez daha etkili olmaya başladı.

Çadırları su bastı

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Aksaray ve Ankara'da etkili olan sağanak sonrasında yaşanan felaketleri bir kez daha etkiledi.

Kahramanmaraş’ta gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak yağmur akşam saatlerinde şiddetini arttırdı.

Evlerinden olan vatandaş, bu kez de çadırlarda zor anlar yaşadı.

Depremzedelerin kaldığı çadırları su bastı.

Trafikte önlemler alındı

Kuvvetli sağanak yağış sonrası, polis ekipleri trafikte geniş güvenlik önlemleri aldı.

Sağanak yağış altında mücadele eden polis ekipleri Kahramanmaraş-Kayseri karayolunu trafiğe kapatarak sürücüleri farklı yollara yönlendirildi.

Polis ekipleri şiddetli yağan yağmur sonrasında kapattığı Kahramanmaraş-Kayseri yolu, yağmurun şiddetinin azalması ile kontrollü olarak trafiğe tekrardan açıldı.

Hafta başına kadar yağış bekleniyor

Bir yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, yağışlar hafta başına kadar aralıklarla kuvvetli şekilde devam edecek.