Deprem bölgesindeki Mehmetçik Okulu'nda eğitim devam ediyor Güvenlik güçlerince afet bölgesinde kurulan Mehmetçik Okulu'nda öğrenciler, yapılacak olan TYT, AYT ve LGS sınavlarına hazırlanıyor.

Türkiye'nin gündemi oldukça yoğun...

Deprem, seçim, sınav takvimleri ülke gündemini belirliyor.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler, yaşanan büyük yıkımlar ve binlerce can kaybıyla yürekleri dağladı.

Devletin tüm kurumları, ilk andan itibaren sahada görev alarak yaralı vatandaşlara ve enkaz kaldırma çalışmalara yardım etti.

Öte yandan depremzedeler için yurdun dört bir yanından gönüllüler de harekete geçti.

Barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar giderilirken, bölgelerde çadır kent ve konteyner kurulumu da hızlandırıldı.

Afet bölgesinde eğitim

Bu kapsamda sahada büyük bir mücadele ortaya koyan Mehmetçik oldu.

Kahraman Türk askeri, 37 gün boyunca 7'den 70'e tüm vatandaşlar için seferber olurken, aynı zamanda bölgelerde asayişi sağlamak adına da çalıştı.

Acının ortasında depremzedelerin yüzünü güldüren güvenlik güçleri, çocukların eğitimi için de işe koyuldu.

Depremzede çocuklar Mehmetçik Okulu ile geleceğe hazırlanıyor

Çadır kentlerde eğitim gören çocuklar için bir de Mehmetçik Okulları oluşturulmaya başlandı.

Hazırlanan okullarda, depremzede öğrencilere kurs verilerek yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamındaki Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarına hazırlanmaları amaçlanıyor.

Öte yandan küçük yaşta çocuklar için de Mehmetçik Anaokulu çadırında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

"Milli Eğitim Bakanlığımız her konuda destek sağladı"

Kurs sorumlusu Malatya Spor Lisesi Müdür Başyardımcısı Oğuz Gürbüz, okulda lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik kurslar verildiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde kurulan çadırlar için asker ve öğretmenlerin seferber olduğuna değinen Gürbüz, şöyle konuştu:

Çocuklarımız iyi bir eğitim öğretim desteği aldı. Materyallerinden, defterinden, kitabından, ne ihtiyaç varsa askerlerimiz, Milli Eğitim Bakanlığımız her konuda destek sağladı. Şu ana kadar iyi bir eğitim süreci yaşadık.

13 öğretmen 6 branşta ders veriyor

Gürbüz, pazartesi, salı ve çarşamba günleri verilen kurslara lise grubunda 10, ortaokul grubunda ise 15 öğrencinin katıldığını, 13 öğretmenin 6 ayrı branşta ders verdiğini dile getirdi.

"Özel dersteymiş gibi ders alıyoruz"

Zeynep Ercan (13) ise okula gidemeseler de çadırda eğitim alma fırsatı bulduklarını söyledi.

Öğretmenlerinin kendileri için yoğun emek harcadığının altını çizen Ercan, "Özel dersteymiş gibi ders alıyoruz. Birebir öğretmenlerimize soruyoruz. Onlar da bize ayrıntılı cevap veriyor." dedi.