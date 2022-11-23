Deprem bulutu nedir? Önceden anlaşılıyor iddiası! Deprem olacağı deprem bulutundan anlaşılabilir mi?

Bugün gerçekleşen Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 5,9'luk deprem sonrası "Deprem bulutu nedir?" sorusu merak ediliyor. Peki deprem bulutu nedir?

Bugün Düzce'de gerçekleşen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası "Deprem bulutu nedir, deprem olacağı bulutlardan anlaşılabilir mi?" soruları merak edilmeye başlandı. Peki deprem bulutu nedir?

Deprem bulutu nedir?

Deprem bulutunun depremi haber verip vermediği çokça merak edilmekte. İstanbul'da gökyüzünde oluşan bulutların "cirrocumulus" bulutları olduğunu görmekteyiz. Ve yüksek seviyede bulutlar kategorisinde bulunan bu bulut türü küçük gruplardan oluşan ince, beyaz ve gölgesiz bulut oluşumu olarak ifade edilmektedir. Bu bulut türünü toplu halde görebildiğimiz gibi ayrı ayrı parçacıklar halinde de görebilmek mümkündür.

Cirrocumulus bulutları, Altocumulus bulutlarının parçalanıp küçülmesi veya Cirrus ya da Cirrostratus bulutlarının şekil değiştirmesi ile meydana gelirler. Söz konusu bulutlar tamamen buz kristallerinden ibaret olarak ifade edilir fakat bazen burada aşırı soğumuş su damlacıkları da görülebilmektedir.

Söylemler olsa da kesin bir bilimsel kanı yok

Deprem bulutlarının depremden daha önce gökyüzünde oluştuğu ve depremi haber verdiği iddiaları yaygındır. Eski dönemlerden beri de 'deprem bulutları' ile ilgili çeşitli söylemler günümüze dek gelmiştir. Günümüzde de bazı bilim adamları sismik olaylar ile bulutlar arasında bir ilişki olduğunu iddia etmektedir. Fakat genel bilimsel kanı böyle bir ilişki olmadığı yönünde bilgiler vermektedir.