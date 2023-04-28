Deprem kahini Frank Hoogerbeets'in Mayıs tahmini korkuttu! O bölgeyi işaret etti: 'Önümüzdeki günlere dikkat!' Şubat ayında ülkemizde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremleri bilen ve ülkemizde "Deprem kahini" olarak adını duyuran Frank Hoogerbeets, Türkiye için yeni bir uyarıda bulundu. Gezegenlerin konumu üzerinden tahmin yaptığı bilinen Hoogerbeets, "Önümüzdeki günlere dikkat" dedi ve o bölgeyi işaret etti.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketinin etkileri sürerken daha önce isabetli tahminleriyle dikkat çeken Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets, Türkiye için yeni uyarıda bulundu.

Daha önce "gezegenlerin konumu" vasıtasıyla tahmin yaptığını açıklayan isim, tahminleri nasıl yaptığıyla ilgili bir paylaşım yapmış ve paylaşımında, "Türk medyasının iddia ettiği gibi kahin ve peygamber değilim. Ve büyük depremler için asla kesin tarih vermedim. Yeryüzü ve gezegen pozisyonları arasındaki ilişkiler üzerine çalışan bir araştırmacıyım, bu amaçla özel bir yazılım geliştirdim." ifadelerini kullanmıştı.

"Bu bölgede nöbette olun" dedi

Şubat depremini de günler öncesinde bilen ve tahminleriyle şaşırtan Hoogerbeets, bu kez önümüzdeki günleri işaret etti ve "Önümüzdeki günlerde bu bölgede nöbette olun. 21 Nisan'daki bir dalgalanma, 6 Şubat'taki büyük depremlerden önce, 29 Ocak'taki doğudaki aynı bölgeye işaret ediyordu." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Suriye'ye dikkat çekti

Hoogerbeets'in paylaştığı yeni haritada ise Suriye ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinin yer aldığı görüldü.