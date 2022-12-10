Deprem mi oldu? 10 Aralık 2022 nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Deprem mi oldu? 10 Aralık 2022 nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Bugün hangi bölgelerde depremler olduğu sorgulanıyor. Gün içinde Hakkari ve Akdeniz bölgelerinde sallantılar yaşandı. Peki 10 Aralık günü deprem mi oldu?

Bugün 10 Aralık 2022 Cumartesi günü ülke genelinde farklı illerde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu sorguluyor. Gün içinde pek çok farklı bölgede sallantılar hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan deprem bilgileri ve saatlerini sorgulamaya başladı. Peki 10 Aralık'ta nerede deprem oldu?

10 Aralık 2022 nerede deprem oldu?

Meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Bugün 10 Aralık'ta belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Hakkari ve Akdeniz bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

Hakkari 2.7 ile ve Akdeniz 3.1 ile sallandı.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin 10 Aralık 2022 deprem verileri:





10 Aralık 2022 AFAD deprem verileri: