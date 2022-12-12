DEPREM Mİ OLDU? 12 Aralık 2022 nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU? 12 Aralık 2022 nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Gün içinde hangi bölgelerde depremler olduğu araştırılıyor. Bugün Hakkari ve Akdeniz bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi. Peki 12 Aralık günü deprem mi oldu?

Gün içinde 12 Aralık 2022 Pazartesi gününde ülke genelinde pek çok farklı ilde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu sorguluyor. Farklı bölgelerde sallantılar hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan deprem bilgileri ve saatlerini sorgulamaya başladı. Peki 12 Aralık'ta nerede deprem oldu?

12 Aralık 2022 nerede deprem oldu?

Gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Bugün 12 Aralık'ta belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Bugün gün içinde Hakkari ve Akdeniz bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

Hakkari 2.7 ile ve Akdeniz 3.1 ile sallandı.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin 12 Aralık 2022 deprem verileri:





12 Aralık 2022 AFAD deprem verileri: