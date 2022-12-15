Deprem mi oldu? 15 Aralık 2022 nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Deprem mi oldu? 15 Aralık 2022 nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Gün içinde hangi bölgelerde depremler olduğu sorgulanıyor. Bugün Malatya ve Manisa bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi. Peki 14 Aralık günü deprem mi oldu?

Bugün yani 15 Aralık 2022 Perşembe gününde ülke genelinde pek çok farklı ilde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu sorguluyor. Özellikle farklı bölgelerde sallantılar hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan deprem bilgileri ve saatlerini sorgulamaya başladı. Peki 15 Aralık'ta nerede deprem oldu?

15 Aralık 2022 nerede deprem oldu?

Meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Bugün 15 Aralık'ta belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Bugün gün içinde Malatya ve Manisa bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

Malatya 3.2 ile ve Manisa 2.3 ile sallandı.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin 15 Aralık 2022 deprem verileri:





15 Aralık 2022 AFAD deprem verileri: