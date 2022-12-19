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    Deprem mi oldu? 19 Aralık Pazartesi nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    Gün içinde hangi bölgelerde depremler olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün Denizli ve Elazığ bölgelerinde çeşitli sallantılar yaşandı. Peki 19 Aralık günü deprem mi oldu?
    • 19.12.2022 - 09:01
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    Deprem mi oldu? 19 Aralık Pazartesi nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    19 Aralık 2022 Pazartesi gününde ülke genelinde pek çok farklı ilde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu sık sık sorgulamaya başladı. Özellikle farklı bölgelerde sallantılar olduğunu hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan deprem bilgileri ve saatlerini sorguluyor. Peki 19 Aralık'ta nerede deprem oldu?

    19 Aralık 2022 nerede deprem oldu?

    Yaşanan depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Bugün 19 Aralık'ta belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Ege Denizi ve Erzurum bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

    Muğla 2,1 ile ve Ankara 2.5 ile sallandı.

    İşte Kandilli Rasathanesi'nin 19 Aralık 2022 deprem verileri:

    Deprem mi oldu? 19 Aralık Pazartesi nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi #1

    19 Aralık 2022 AFAD deprem verileri:

    Deprem mi oldu? 19 Aralık Pazartesi nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi #2


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