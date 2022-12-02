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    Deprem mi oldu? 2 Aralık 2022 nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Bugün nerede ve kaç şiddetinde depremler olduğu araştırılıyor. Bugün Düzce ve Elazığ bölgelerinde sallantılar yaşandı. Peki 2 Aralık günü nerede deprem oldu?
    • 02.12.2022 - 09:54
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    Deprem mi oldu? 2 Aralık 2022 nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Türkiye genelinde farklı illerde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu sorguluyor. Gün içerisinde birçok bölgelerde çeşitli sallantılar hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan deprem bilgileri ve saatlerini sorgulamaya başladı. Peki 2 Aralık'ta nerede deprem oldu?

    2 Aralık 2022 nerede deprem oldu?

    Gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Gün içerisinde belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Düzce ve Elazığ bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

    Düzce 2.6 ile, Elazığ 2.2 ile sallandı.

    İşte Kandilli Rasathanesi'nin 2 Aralık 2022 deprem verileri:

    Deprem mi oldu? 2 Aralık 2022 nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi! #1

    2 Aralık 2022 AFAD deprem verileri:

    Deprem mi oldu? 2 Aralık 2022 nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi! #2


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