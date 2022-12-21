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    Deprem mi oldu? 21 Aralık Salı nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    Gün içinde hangi bölgelerde depremler olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün Malatya ve Düzce bölgelerinde çeşitli sallantılar yaşandı. Peki 21 Aralık günü deprem mi oldu?
    • 21.12.2022 - 09:14
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    Deprem mi oldu? 21 Aralık Salı nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    Bugün yani 21 Aralık 2022 Çarşamba gününde ülke genelinde pek çok farklı ilde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu sık sık araştırmaya başladı. Özellikle farklı bölgelerde sallantılar olduğunu hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan deprem bilgileri ve saatlerini sorguluyor. Peki 21 Aralık'ta nerede deprem oldu?

    21 Aralık 2022 nerede deprem oldu?

    Gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Bugün 20 Aralık'ta belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Malatya ve Düzce bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

    Malatya 1.9 ile ve Düzce 1.9 ile sallandı.

    İşte Kandilli Rasathanesi'nin 21 Aralık 2022 deprem verileri:

    Deprem mi oldu? 21 Aralık Salı nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi #1

    21 Aralık 2022 AFAD deprem verileri:

    Deprem mi oldu? 21 Aralık Salı nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi #2


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