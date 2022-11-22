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    Deprem mi oldu? 22 Kasım Salı günü nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    Gün içerisinde nerede ve kaç şiddetin depremler olduğu merak ediyor. Bugün Malatya ve Akdeniz bölgelerinde sallantılar yaşandı. Peki 22 Kasım Salı günü nerede deprem oldu?
    • 22.11.2022 - 09:48
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 09:50
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    Deprem mi oldu? 22 Kasım Salı günü nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    Ülke genelinde farklı illerde yaşayan vatandaşlar tarafından "Deprem mi oldu?" sorusu merak ediliyor. Gün içinde çeşitli sallantılar hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan deprem bilgileri ve saatlerini araştırmaya koyuldu. Peki bugün nerede deprem oldu?

    22 Kasım 2022 nerede deprem oldu?

    AFAD ve Kandilli tarafından her gün depremler paylaşılıyor. Gün içerisinde belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Datça ve Girit bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

    Akdeniz 2.7 ile ve Malatya 2.2 ile sallandı.

    İşte Kandilli Rasathanesi'nin 22 Kasım 2022 deprem verileri:

    Deprem mi oldu? 22 Kasım Salı günü nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi #1

    22 Kasım 2022 AFAD deprem verileri:

    Deprem mi oldu? 22 Kasım Salı günü nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi #2


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