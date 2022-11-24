Deprem mi oldu? 24 Kasım Perşembe günü nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Deprem mi oldu? 24 Kasım Perşembe günü nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Önceki gün yaşanan Düzce depremi sonrası nerede ve kaç şiddetinde depremler olduğu merak ediyor. Bugün Düzce ve Akdeniz bölgelerinde sallantılar yaşandı. Peki 24 Kasım günü nerede deprem oldu?

Ülke genelinde farklı illerde yaşayan vatandaşlar tarafından "Deprem mi oldu?" sorusu araştırılıyor. Gün içerisinde çeşitli sallantılar hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan deprem bilgileri ve saatlerini sorgulamaya başladı. Peki bugün nerede deprem oldu?

24 Kasım 2022 nerede deprem oldu?

AFAD ve Kandilli tarafından her gün depremler paylaşılıyor. Gün içerisinde belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Düzce ve Akdeniz bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

Düzce 3.1 ile ve Akdeniz 4.1 ile sallandı.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin 24 Kasım 2022 deprem verileri:





24 Kasım 2022 AFAD deprem verileri: