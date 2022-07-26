Deprem mi oldu? 26 Temmuz 2022 nerede deprem oldu?

Deprem mi oldu? 26 Temmuz 2022 nerede deprem oldu?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorusunu araştırıyor. AFAD,Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak ediliyor...

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında ''Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor.

AFAD, tarafından ise Dulkadiroğlu ilçesi meydana gelen depremin şiddeti duyuruldu.

Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 26 Temmuz 2022 AFAD, son depremler listesinde yerini aldı.

Peki Kahramanmaraş depreminin şiddeti kaç? İşte detaylar...

Kahramanmaraş depreminin şiddeti kaç?

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınlarında saat 09.11'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.