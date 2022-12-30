Deprem mi oldu? 30 Aralık Cuma nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Deprem mi oldu? 30 Aralık Cuma nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Gün içinde hangi bölgelerde depremler olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün Muğla ve İzmir bölgelerinde çeşitli sallantılar yaşandı. Peki 30 Aralık günü deprem mi oldu?

30 Aralık 2022 Cuma gününde ülke genelinde pek çok farklı ilde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu sık sık araştırmaya başladı. Özellikle farklı bölgelerde sallantılar olduğunu hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan deprem bilgileri ve saatlerini sorguluyor. Peki 30 Aralık'ta nerede deprem oldu?

30 Aralık 2022 nerede deprem oldu?

Gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Bugün 30 Aralık'ta belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Muğla ve İzmir bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

Muğla 2.3 ile ve İzmir 2.4 ile sallandı.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin 30 Aralık 2022 deprem verileri:





30 Aralık 2022 AFAD deprem verileri: