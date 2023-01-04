Deprem mi oldu? 4 Ocak Çarşamba nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Deprem mi oldu? 4 Ocak Çarşamba nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Gün içinde bölgelerde depremler olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün Muğla ve Akdeniz bölgelerinde çeşitli sallantılar yaşandı. Peki 4 Ocak günü deprem mi oldu?

Bugün yani 4 Ocak 2023 Çarşamba gününde ülke genelinde pek çok farklı ilde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu sık sık sorgulamaya başladı. Özellikle farklı bölgelerde yaşayan ve sallantılar olduğunu hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan deprem bilgileri ve saatlerini sorguluyor. Peki 4 Ocak'ta nerede deprem oldu?

4 Ocak 2023 nerede deprem oldu?

Meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Bugün 4 Ocak'ta belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Ankara ve Akdeniz bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

Muğla 2.2 ile ve Akdeniz 3.6 ile sallandı.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin 4 Ocak 2023 deprem verileri:





4 Ocak 2023 AFAD deprem verileri: