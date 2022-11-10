Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 10 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 10 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Ülkenin birçok bölgesinde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu merak ediyor. Bugün Bitlis ve Ege bölgelerinde sallantılar yaşandı. Peki 10 Kasım'da nerede deprem oldu?

Türkiye'nin pek çok farklı bölgesinde yaşayan vatandaşlar tarafından "Deprem mi oldu ve nerede deprem oldu?" soruları araştırlıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün deprem bilgileri ve saatleri vatandaşlarla paylaşılıyor. Peki bugün nerede deprem oldu?

10 Kasım 2022 nerede deprem oldu?

Belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Ege Denizi ve Bitlis bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

Ege Denizi 3.6 ile ve Bitlis 4.4 ile sallandı.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin 10 Kasım 2022 deprem verileri:





10 Kasım 2022 AFAD deprem verileri: