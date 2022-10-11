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    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 11 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Türkiye'nin pek çok bölgesinde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu merak ediyor. Bugün Muğla ve Antalya bölgelerinde sallantılar yaşandı. Peki 11 Ekim'de nerede deprem oldu?
    • 11.10.2022 - 09:24
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    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 11 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Yurdun birçok farklı bölgesinde yaşayan vatandaşlar tarafından "Deprem mi oldu ve nerede deprem oldu?" soruları araştırlıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün deprem bilgileri ve saatleri vatandaşlarla paylaşılıyor. Peki bugün nerede deprem oldu?

    11 Ekim 2022 nerede deprem oldu?

    Belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Muğla ve Antalya'da hafif ölçekli sallantılar meydana geldi.

    İşte Kandilli Rasathanesi'nin 11 Ekim 2022 deprem verileri:

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 11 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi! #1

    11 Ekim 2022 AFAD deprem verileri:

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 11 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi! #2


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