Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 12 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 12 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Yurdun bir çok bölgesinde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu merak ediyor. Bugün Osmaniye, Kütahya ve Ankara bölgelerinde sallantılar yaşandı. Peki 12 Ekim'de nerede deprem oldu?

Türkiye'nin pek çok farklı bölgesinde yaşayan vatandaşlar tarafından "Deprem mi oldu ve nerede deprem oldu?" soruları araştırlıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün deprem bilgileri ve saatleri vatandaşlarla paylaşılıyor. Peki bugün nerede deprem oldu?

12 Ekim 2022 nerede deprem oldu?

Belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Osmaniye, Kütahya ve Ankara hafif ölçekli sallantılar meydana geldi.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin 12 Ekim 2022 deprem verileri:

12 Ekim 2022 AFAD deprem verileri: