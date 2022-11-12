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    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 12 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Ülkenin birçok bölgesinde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu merak ediyor. Bugün Balıkesir ve Elazığ bölgelerinde sallantılar yaşandı. Peki 12 Kasım'da nerede deprem oldu?
    • 12.11.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 10:33
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    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 12 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Türkiye'nin pek çok farklı bölgesinde yaşayan vatandaşlar tarafından "Deprem mi oldu ve nerede deprem oldu?" soruları araştırlıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün deprem bilgileri ve saatleri vatandaşlarla paylaşılıyor. Peki bugün nerede deprem oldu?

    12 Kasım 2022 nerede deprem oldu?

    Belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Balıkesir ve Elazığ bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

    Balıkesir 2.9 ile ve Elazığ 2.2 ile sallandı.

    İşte Kandilli Rasathanesi'nin 12 Kasım 2022 deprem verileri:

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 12 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi! #1

    12 Kasım 2022 AFAD deprem verileri:

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 12 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi! #2


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