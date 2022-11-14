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    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 14 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Türkiye'nin pek çok bölgesinde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu merak ediyor. Bugün Manisa ve Konya bölgelerinde sallantılar yaşandı. Peki 14 Kasım'da nerede deprem oldu?
    • 14.11.2022 - 11:31
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    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 14 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Ülkenin birçok farklı bölgesinde yaşayan vatandaşlar tarafından "Deprem mi oldu ve nerede deprem oldu?" soruları araştırlıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün deprem bilgileri ve saatleri vatandaşlarla paylaşılıyor. Peki bugün nerede deprem oldu?

    14 Kasım 2022 nerede deprem oldu?

    Belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Manisa ve Konya bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

    Manisa 3.2 ile ve Konya 2.0 ile sallandı.

    İşte Kandilli Rasathanesi'nin 14 Kasım 2022 deprem verileri:

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 14 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi! #1

    14 Kasım 2022 AFAD deprem verileri:

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 14 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi! #2


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