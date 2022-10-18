Petrol
92.22
0.65%
Euro
18.3241
0.18%
Dolar
18.5903
0.06%
Altın
989.51
0.29%
Borsa
3917
1.80%
Bitcoin
368.376
1.66%
BTXN Coin
9.48
3.49%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 18 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Ülkenin pek çok bölgesinde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu merak ediyor. Bugün Malatya ve Ege bölgelerinde sallantılar yaşandı. Peki 18 Ekim'de nerede deprem oldu?
    • 18.10.2022 - 09:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 18 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde yaşayan vatandaşlar tarafından "Deprem mi oldu ve nerede deprem oldu?" soruları araştırlıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün deprem bilgileri ve saatleri vatandaşlarla paylaşılıyor. Peki bugün nerede deprem oldu?

    18 Ekim 2022 nerede deprem oldu?

    Belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Malatya ve Ege bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

    Malatya 3.9 ile ve Ege 3.4 ile sallandı.

    İşte Kandilli Rasathanesi'nin 18 Ekim 2022 deprem verileri:

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 18 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi! #1

    18 Ekim 2022 AFAD deprem verileri:

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 18 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi! #2


    Evlat nöbeti bin 142'nci güne ulaştı
    3. Sayfa

    Evlat nöbeti bin 142'nci güne ulaştı

    Tatil.com Web 18 Ekim
    Advertorial

    Tatil.com Web 18 Ekim

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    Advertorial

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir