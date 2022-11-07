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    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 7 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Ülkenin pek çok bölgesinde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu merak ediyor. Bugün Ankara ve İzmir bölgelerinde sallantılar yaşandı. Peki 7 Kasım'da nerede deprem oldu?
    • 07.11.2022 - 09:59
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    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 7 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Yurdun bir çok farklı bölgesinde yaşayan vatandaşlar tarafından "Deprem mi oldu ve nerede deprem oldu?" soruları araştırlıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün deprem bilgileri ve saatleri vatandaşlarla paylaşılıyor. Peki bugün nerede deprem oldu?

    7 Kasım 2022 nerede deprem oldu?

    Belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Ankara ve İzmir bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

    Ankara 2.6 ile ve İzmir 2.3 ile sallandı.

    İşte Kandilli Rasathanesi'nin 7 Kasım 2022 deprem verileri:

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 7 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi! #1

    7 Kasım 2022 AFAD deprem verileri:

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 7 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi! #2


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