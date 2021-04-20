Deprem mi oldu? Son dakika 20 Nisan nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? Son depremler listesi...

Deprem mi oldu? Son dakika 20 Nisan nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? Son depremler listesi...

Muğla'da meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar deprem mi oldu? sorusunu araştırıyor. AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 08.09'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.

Muğla'da meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında 'Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?' sorularının yanıtlarını araştırırken, depremin şiddeti AFAD tarafından duyuruldu.

Salı günü meydana gelen depremlerin listesi, 20 Nisan 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı.

Peki, Muğla depremi şiddeti kaç? İşte detaylar..

MUĞLA DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 08.09'da 4,4 büyüklüğünde gerçekleşti.

AFAD yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

''#DEPREM: Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 08.09'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.''

"OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI"

Yaşanan depremin ardından ilk açıklama AFAD'dan geldi. Açıklamada, "Geçmiş olsun Muğla. Datça açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.'' denildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN



