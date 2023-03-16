Deprem paniğe neden oldu! Düzce'de eğitime 1 gün ara verildi 4.8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği kentte, öğrencilerin büyük korku yaşaması nedeniyle okullar bugünlük tatil edildi.

Bolu'da deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 13.55'te 4.8 büyüklüğünde yaşanan depremi duyurdu.

Sarsıntının, yerin 8 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtildi.

İstanbul ve Ankara'da da hissedilen deprem, büyük felaketlerin içinden geçildiği günlerde paniğe neden oldu.

Bölgedeki vatandaşlar korku içinde soluğu sokaklarda aldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.

"Okullarda eğitime bugünlük ara verdik"

Eğitimin devam ettiği okullarda da öğrenciler bahçeye indirilerek binalar tahliye edildi.

Düzce'de de hissedilen depremin ardından Vali Cevdet Atay'dan açıklama geldi.

Atay, "Panikleyerek korkan çocuklarımızı evlerine gönderiyoruz. Okullarda eğitime bugünlük ara verdik." açıklamasında bulundu.

17 Mart Cuma günü için ise henüz bir bilgilendirme yapılmadı.