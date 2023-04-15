Deprem şehri Hatay'daki konutla projesi hızla işliyor Altınözü ilçesinde inşası devam eden 364 konut 5 dükkanlı ticaret merkezinin eylül ayı sonunda tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceği belirtildi.

DHA

Türkiye, 6 Şubat gününe felaketle uyandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 11 ilde yıkıma neden oldu.

Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ eliyle kalıcı konutların yapımı sürüyor.

TOKİ konutlarının inşa sürecinde radye temel ve tünel kalıp taşıyıcı sistemleri kullanılıyor.

Bu kapsamda Altınözü ilçesine bağlı Karsu Mahallesi’ndeki 364 konut ve 5 dükkanlı bir ticaret merkezi projesi de sürüyor.

Bölgede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren TOKİ Uygulama Daire Başkanı Kazım Bayburt, konutların eylül ayı sonunda tamamlanacağını ve hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.

"Vatandaşlarımızın bir an evvel ihtiyaçlarını gidermek için gayret ediyoruz"

Konutların depreme dayanıklı olacağını aktaran Bayburt, şu ifadelerle devam etti;

Burada temel kazısı devam eden, temeli doldurulan, kaba inşaatına geçen binalar var ve gayretli bir çalışma yürütüyoruz. Alanda eski biten konutlarımız da var. Onlarda en küçük bir hasar bile yok. Bu konutları da aynı modelle yapıyoruz. Önceden yapılan zemin etütleri önemli. Hazırlanan projelerde radye temel üzerine tünel kalıp sistemi kullanıyoruz. Bu da hem depreme dayanıklı hem de hızlı ve kaliteli üretim sağlıyor. Vatandaşlarımızı bir an evvel konutlarına oturtmaya, ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın ilk başlayan projelerin bir yıl içinde tamamlanması talimatı var. Buranın süresi ise 270 gün. Gayretle çalışıyoruz.

"Sağlam ve dayanıklı bina yapmak bizim için çok önemli"