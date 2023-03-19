Deprem ve sel bölgesi Şanlıurfa’da sağanak yağış yeniden başladı 6 Şubat'ta ve 15 Mart'ta doğal afetlerin vurduğu kentte, gece saatlerinde başlayan yağmur, ekipleri teyakkuza geçirdi.

Türkiye doğal afetlerle mücadelesini sürdürüyor.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sarsıntıdan etkilenen illerde sel felaketi de meydana geldi.

Şiddetli ve sağanak yağıştan en çok etkilenen il ise Şanlıurfa oldu.

Kentte 5 gün önce başlayan yoğun yağış, kenti olumsuz etkiledi.

Sağanak yağış devam ediyor

Depremin yaraları sarılmaya devam ederken cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar ve insanlar sel sularına kapıldı.

Can kayıplarının da yaşandığı kentte, selin izleri silinmeye çalışılırken sağanak yağış bir kez daha etkili olmaya başladı.

Şimşek ve yıldırımlar etkili oldu

Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yeniden su birikintileri oluştu.

Öte yandan şimşek ve yıldırımlar da bölgede tedirginliğe neden oldu.

Ekipler teyakkuzda

15 Mart'ta su baskınına uğrayan Abide Köprülü Kavşağı ile alt geçidinde önlem alan polis ve itfaiye ekiplerinin bekleyişi sürüyor.

Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşıyor.

Yağışın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Bu nedenle yeni sel riskine karşı tüm araç ve ekipler teyakkuz halinde bekliyor.

"İş yerim ve aracım sel sularına teslim oldu"

Selzede vatandaşlardan Mustafa Doğan, "Sel suları bizi büyük bir maddi zarara uğrattı. İş yerim ve aracım sel sularına teslim oldu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Devlet büyüklerimizin bize el atmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.