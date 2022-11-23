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    Depremde balkondan atlayan Nijeryalı: İlk kez gördüm

    Düzce depreminde İstanbul'da paniğe kapılarak balkondan atlayan Nijeryalı Delight Nweke'nin ayağı kırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 12:12
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 13:12
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    Depremde balkondan atlayan Nijeryalı: İlk kez gördüm

    Düzce'nin Gölkaya ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde, 1'i ağır olmak üzere toplam 68 kişi yaralandı.

    Bu yaralıların 1 tanesinin de İstanbul'da olduğu açıklandı.

    İstanbul'daki yaralının, Beylikdüzü'nde birinci kattaki evin balkonundan atlayan 31 yaşındaki Nijeryalı Delight Nweke olduğu öğrenildi.

    Sağ bacağı kırılan Nweke, hastaneye kaldırıldı.

    "Daha önce hiç deprem görmedim"

    DHA'ya konuşan Nweke, "Evde uyuyordum, deprem sırasında uyandım. Türkiye'ye ocak ayında ticaret için geldim. Çok korktum, ev sallanıyordu. Daha önce hiç deprem görmedim. Balkona doğru koştum. Balkondan aşağı atlarken dengemi kaybettim. Bacağım kırıldı, sonra ambulansı aradılar. Ambulans beni hastaneye getirdi. Hala panik içindeyim." dedi.

    Depremde balkondan atlayan Nijeryalı ViDEO

    Depremde balkondan atlayan Nijeryalı: İlk kez gördüm #1

    Depremde balkondan atlayan Nijeryalı: İlk kez gördüm #2

    Depremde balkondan atlayan Nijeryalı: İlk kez gördüm #3

    Depremde balkondan atlayan Nijeryalı: İlk kez gördüm #4

    Depremde balkondan atlayan Nijeryalı: İlk kez gördüm #5


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