Depremde enkaza döndü! Adana'da ağır hasar alan bina yıkıldı Asrın afetinden büyük ölçüde etkilenen kentte, ağır hasarlı 9'ar katlı Toros Sitesi’ndeki 1 bloğun, ekipler tarafından kontrollü yıkımı yapıldı.

Türkiye 6 Şubat'ta, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.

Toplam 11 ilde etkili olan sarsıntı; Adana, Diyarbakır, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ ve Kilis'te büyük yıkıma neden oldu.

Binlerce bina yıkılırken, 46 binden fazla can da yitirildi. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afet, tarihi yapıları, şehirleri, altyapıları altüst etti.

Ağır hasarlı binalar tespit edildi

Afetten etkilenen illerden biri de Adana oldu.

Kentte çok sayıda bina adeta yerle bir olurken, birçok bina da ağır hasar aldı.

Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78192 Sokak’taki Toros Sitesi’nin B bloku, yapılan hasar tespitlerde ağır hasarlı olarak kayıtlara geçti.

Kontrollü yıkım yapıldı

Depremden sonra boşaltılan binanın yıkımı için sabah çevre sokaklar, polis ve zabıta ekipleri tarafından kapatıldı.

Blok, güvenlik önlemi alan uzman ekiplerce iş makineleriyle kontrollü olarak yıkıldı.

Bölgede çalışmaların hız kesmeden devam ettiği aktarıldı.