Depremde yıkılan Hatay Ulu Camii, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ayağa kaldırılacak Hatay’da depremin yaralarını sarmak için yoğun çaba harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin sembol eserlerinden olan ve depremde tamamen yıkılan 752 yıllık Ulu Camii’nin ayağa kaldırılması için devreye girdi.

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Asrın felaketinden en ağır yarayı alan Hatay’da sadece binalar değil, asırlık camiler, kaleler, hanlar, kiliseler ve birçok tarihî eser de ya tamamen yıkıldı ya da büyük zarar gördü.

Hatay'ın eski camilerinden birisi olan 1271-1272 yıllarında yapıldığı sanılan tarihî Ulu Camii de depremlerin ardından yıkılıp, tamamen moloz yığınına döndü.

Memlükler döneminde inşa edilen, medrese, yazlık camii, şadırvan, iki adet türbe, çeşme, imaret ve dükkânlar gibi farklı dönemlerde inşa edilmiş yapılardan meydana gelen bir külliye niteliğindeki Ulu Camii, harimde iki mihrabı bulunması açısından tek eser olma özelliğine de sahipti.

Ulu Camii iş birliği

Osmanlı’nın 4’üncü sultanı Yıldırım Beyazıt tarafından Niğbolu Zaferi’nin adağı olarak 1396 – 1400 yılları arasında yaptırılan ve İslam âleminin en yüksek mertebedeki 5’inci büyük mabedi kabul edilen 600 yıllık Ulu Camii’ye sahip olan Bursa, Hatay’daki Ulu Camii’nin ihyası için devreye girdi.

Hatay’da geçici yaşam alanlarının oluşturulması, seyyar tuvaletlerin kurulumu ve yardımların dağıtımı noktasında önemli bir mesai harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hatay Ulu Camii’nin yeniden inşasını üstlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tekrar ayağa kaldıracak

Hayatın bir an önce normale dönmesi için mesaisinin önemli bir bölümünü Hatay’da geçiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, enkaz yığınına dönen Ulu Camii’nin moloz yığınları arasında, tarihi yapının ayağa kaldırılması için gerekli çalışmaları yapacaklarının müjdesini verdi.

"Kültürel dokuyu koruyoruz"

Yüzyıllardır nice zorluğa rağmen günümüze ulaşan bu önemli külliyenin, iki büyük deprem sonrası yerle bir olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: