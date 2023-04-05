Depremden etkilenen İslahiye'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, acil yıkım kararı alınan binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.

AA

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 2 şiddetli depremle sarsıldı.

Asrın afeti, ülkenin güneyindeki toplamda 11 ilde hissedildi ve çok sayıda yıkımlara neden oldu.

50 binin üzerinde can kaybının ve çok sayıda yaralının olduğunu afette, yaralar da sarılmaya başlandı.

Enkaza dönen afet bölgelerinde, depremzedeler için yaşam koşulları oluşturulurken çadır kentler, konteyner kurulumları için de harekete geçildi.

Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremlerin etkilediği ilçede enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, bir yandan da risk oluşturan ağır hasarlı binalar kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkılıyor.

Molozlar belirlenen alanlara dökülüyor

Kamyonlara yüklenen molozlar, ekipler tarafından döküm için belediyenin belirlediği alana götürülüyor.

Polis ekipleri ise yıkımı yapılan binaların çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi alıyor.