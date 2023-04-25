Depremden etkilenen Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları sona yaklaştı Büyük depremin vurduğu Malatya'da acil yıkılması gereken 6 bin 300 yapının yüzde 99'unun enkazı kaldırıldı.

İHA

Kahramanmaraş merkezli büyük felaketin üzerinden neredeyse 3 ay geçti.

Peş peşe depremler, 11 ilde yıkıma uğradı.

Büyük yıkım yaşanan Malatya’da da şehir merkezinde depremde yıkılmış ve acil yıkılması gereken 6 bin 300 yapının yüzde 99’unun enkazı kaldırıldı.

45 bin orta hasarlı bina

6 Mayıs’ta askı süresi tamamlanacak olan ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerine ise kısa bir süre içerisinde geçilmesi bekleniyor.

Şehirde 45 bin dolayında orta hasarlı binanın yıkımı için yürütülen planlamalar ise sürüyor.

Depremde büyük hasar gören yerlerden olan Doğanşehir ile Akçadağ ilçelerinde ise yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.