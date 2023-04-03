Depremden etkilenen Malatya'nın 5 ilçesinde daha ders zili çaldı Kentte konteyner ve çadır kentlerde eğitim sürerken bir yandan da hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla okullarda eğitimin başlaması kararı alındı.

AA & Ensonhaber

Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana deprem felaketinin yaralarını sarıyor.

11 ilde sahada hummalı çalışmalar yürütülüyor ve yaşamın normale dönmesi amaçlanıyor.

Geçici barınma alanları tamamlanmaya devam ederken, kalıcı konutlar için de temeller atılıyor.

Bu süreçte depremden en fazla etkilenen çocukların eğitimi için büyük bir mücadele verildi.

5 ilçedeki bazı okullarda çocuklar dersbaşı yaptı

Kentlerde hasar tespit çalışmalarının ardından uygun görülen okul binalarında eğitim yeniden başladı.

Son olarak depremin vurduğu Malatya'da da eğitim öğretimin başlayamadığı Akçadağ, Battalgazi, Doğanşehir, Kuluncak ve Yeşilyurt ilçelerindeki bazı okullarda, ders zili çaldı.

Eğitimin başladığı okullardan, Yeşilyurt ilçesindeki Mahmut Kömürkaya İlk ve Ortaokulu Müdürü Metin Güngör, yaklaşık 1 aydır çadırlarda eğitimi sürdürdüklerini, alınan kararla birlikte bugün okullarda dersbaşı yaptıklarını söyledi.

"Devamsızlık sorunu yok"

Yapılan son hazırlıklarla birlikte ilk ders zilinin çaldığını belirten Güngör, şu ifadeleri kullandı:

İlk gün olduğu için belki bir tedirginlik olabilir. Bu süreç içerisinde veliler öğrencilerini okula göndermeleri konusunda tamamen serbestler, devamsızlık sorunu yok. Amaç çocukların artık çadırlardan kurtulup bir araya gelip sosyalleşmeleri, deprem psikolojisini üzerlerinden atmalarıdır.

"2 defa teknik elemanlar gelip incelediler"

Eğitime başlanılan binaların kontrol edilmiş, güvenli binalar olduğunu aktaran Güngör, şöyle konuştu:

Okulumuz az hasarlı, sağlam olduğunu düşünüyoruz. Görülen ufak çatlaklar falan da tarafımızca tamir edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden 2 defa, Milli Eğitim Müdürlüğünden 2 defa teknik elemanlar gelip incelediler, onlar inceledikten sonra biz daha da rahatladık.

"Deprem korkusunu üzerlerinden atmalarını istiyoruz"

Depremzede velilerden Duygu Mutlu Gürsu ise şöyle konuştu: