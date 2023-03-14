Depremden etkilenen Şanlıurfa’da 40 yıllık bina hasar aldı! Yıkımı 15 saniye sürdü 37 gün önce yaşanan asrın felaketinde büyük yıkımın yaşandığı kentte, hasarlı bina kepçenin değmesiyle 15 saniyede yerle bir oldu.

Türkiye, 6 Şubat'ta tarihinin en şiddetli depremleriyle karşılaştı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, büyük yıkıma yol açtı, binlerce can aldı.

Toplam 11 ilde hissedilen sarsıntının ardından yaralar hızlıca sarılmaya başlandı. Devlet-millet işbirliği ile bölgede hummalı çalışmalar yürütüldü.

Beslenmeden barınmaya tüm ihtiyaçların karşılandığı afet bölgesinde, çadır ve konteyner kentlerde de yaşam başladı.

Hasarlı binalar yıkılıyor

Bu süreçte bakanlar da görevlendirildikleri kentlerde çalışmaları koordine etti.

Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, hasarlı binaların da yıkımına geçildi.

40 yıllık bina yerle bir oldu

Afetten etkilenen illerden biri de Şanlıurfa oldu.

Kentte, ağır hasar gören binaların kontrollü yıkımı sürdürülüyor. Atatürk Bulvarı’nda ağır hasarlı olan 40 yıllık Stat Apartmanı'nın yıkımı, iş makineleriyle gerçekleştirildi.

İş makinesinin birçok bölümünü yıktığı 9 katlı apartman, kolonlarının kırılmasıyla 15 saniyede tamamen çöktü.

Çevreyi toz bulutu kapladı

Çevredekilerin kısa süreli panik yaşadığı yıkım sonrası çevreyi toz ve duman kapladı.

Binanın yıkılma anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.