Türkiye, 6 Şubat'ta tarihinin en şiddetli depremleriyle karşılaştı.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, büyük yıkıma yol açtı, binlerce can aldı.
Toplam 11 ilde hissedilen sarsıntının ardından yaralar hızlıca sarılmaya başlandı. Devlet-millet işbirliği ile bölgede hummalı çalışmalar yürütüldü.
Beslenmeden barınmaya tüm ihtiyaçların karşılandığı afet bölgesinde, çadır ve konteyner kentlerde de yaşam başladı.
Hasarlı binalar yıkılıyor
Bu süreçte bakanlar da görevlendirildikleri kentlerde çalışmaları koordine etti.
Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, hasarlı binaların da yıkımına geçildi.
40 yıllık bina yerle bir oldu
Afetten etkilenen illerden biri de Şanlıurfa oldu.
Kentte, ağır hasar gören binaların kontrollü yıkımı sürdürülüyor. Atatürk Bulvarı’nda ağır hasarlı olan 40 yıllık Stat Apartmanı'nın yıkımı, iş makineleriyle gerçekleştirildi.
İş makinesinin birçok bölümünü yıktığı 9 katlı apartman, kolonlarının kırılmasıyla 15 saniyede tamamen çöktü.
Çevreyi toz bulutu kapladı
Çevredekilerin kısa süreli panik yaşadığı yıkım sonrası çevreyi toz ve duman kapladı.
Binanın yıkılma anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.