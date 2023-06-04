Depremlerde az riskli Edirne'de fahiş kiralarda ev bulmak zorlaştı Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşların az riskli olduğu tespit edilen Edirne'ye vatandaşların akın etmesiyle kiralık ev bulmakta zorluk çekilmeye başlandı.

DHA

Türkiye'de 6 Şubat tarihinde meydana gelen asrın felaketi tüm yurtta büyük yasa sebep oldu.

Yaşanan depremlerin ardından binlerce vatandaş hayatını kaybetti.

Geniş coğrafyada hissedilen depremlerin 11 ili etkilemesinin ardından bölgede yaşayan bazı vatandaşlar depreme dayanıklı illere göç etti.

Başta Kahramanmaraş, Hatay olmak üzere Adıyaman, Malatya ve Gaziantep'den 4'üncü derece depreme dayanıklı bölge olan Edirne'ye yaklaşık 5 bin depremzede geldi.

Edirne yoğun göç almaya devam ediyor

Depremzedelerle birlikte 1'nci derece deprem riski bulunan İstanbul ve diğer illerden de Edirne'ye gelenler oldu.

Vatandaşlar ev bulamıyor

Kent merkezi nüfusu 191 bin 470 olan Edirne'de yaklaşık 85 bin konut ve 20 bin iş yeri bulunurken, kiralık ev bulmaksa imkansız hale geldi.

Edirne'ye tayin olan memur ve askeri personel başta olmak üzere kiraya çıkmak isteyenler ev bulamamaktan, kirada oturan vatandaşlar da, 15 bin liraya kadar çıkan fiyatlardan şikayetçi.

"Daire de az olunca mal sahipleri de kendilerini kasıyorlar"

Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker, kentte halen kiralık evlere taleplerin yoğun olduğunu ama cevap veremediklerini söyledi.

Çeker, şöyle konuştu:

Özellikle de depremden dolayı kiralıklarla ilgili sıkıntımız büyük. Kiralık fiyatları çok arttı. Artmasının da sebebi; talep var ama daire yok. Daire de az olunca mal sahipleri de kendilerini kasıyorlar, fiyatları yükseltiyorlar.



Dolayısıyla kira fiyatları da aldı başını gitti. Örnek vermem gerekirse bugün 1 artı 1'lere baktığınız zaman 5 bin liradan aşağı yok. Bu hiç normal değil. 50 metrekarelik bir daireden bahsediyoruz.



50 metrekarelik daireye 5 bin lira - 6 bin lira diyorlar. Yani tabii ki normal değil. Bu da şu anda mevcutta daire olmamasından kaynaklanıyor. Şu anda elimizde kiralık daire yok. Bir tayinci geliyor şehre, onlara daire bulamıyoruz.

"İstanbul'u geçmeye başladı kira fiyatı konusunda"

Kiralık lüks evlerin fiyatlarının 15 bin liraya kadar çıkabildiğini kaydeden Çeker, şunları söyledi:

İstanbul'un belli semtleri var çok fahiş fiyatlara kiralar veriliyor, onları bir kenara bırakırsak şu anda Edirne İstanbul'u geçmeye başladı kira fiyatı konusunda.



İstanbul'da boğaz var, çok güzel manzaralar var ama Edirne'de o manzara da yok, sadece karşısındaki apartmanı görüyor. Bazı yüzme havuzlu siteler var, oralarda da kiralar 15 bin liraya kadar çıkıyor. Bir de onların aidatları var, aidatları da dolar üzerinden hesaplanıyor.

"Ev sahiplerinin biraz daha vicdanlı olması lazım"

Edirne'ye depremden dolayı yaklaşık 5 bin kişinin geldiğini ifade eden Dernek Başkanı Çeker, şu ifadeleri kullandı:

Depremden sonra güvenilir iller arasında gösterilince ondan dolayı Edirne'ye çok talepler gelmeye başladı. Şu anda depremden dolayı 5 bin civarında Edirne'ye gelip yerleşen kişi var.



Bu konuda ev sahiplerinin biraz daha vicdanlı olması lazım. Herkes ticarete döndürmüş işi. Edirne'deki ev sahiplerine baktığımızda bir çoğunda 2-3 tane ev var. Biraz daha yaşam koşullarını düşünerek hareket etmeleri lazım.

"Ev sahiplerine merhamet, öğrencilere yazık"

Kiraların yüksekliğinden dolayı kızı ve torunun yanında yaşayan Hikmet Demirkan, şunları konuştu:

Şu anda kirada yaşanacak gibi değil. O kadar pahalı ki; 1+1'ler 7 bin 500 lira olmuş. Ev sahiplerine merhamet, öğrencilere yazık. Ev sahiplerine Allah vicdan versin. Çok arttı kiralar, aldığın maaş yetmiyor artık kiraya. Ben 6 bin lira maaş alıyorum, bunun neresiyle kira ödeyeceğim? Mecburen kızımla torunumun yanında yaşıyorum.

"Ev kirası bu yıl 4 kat arttı"

Bu yıl kiralarının 4 kat arttığını söyleyen Fatma Pehlivan da, "Kiralar son dönemde çok arttı. Asgari ücretle geçinen birisi bu kadar yüksek kiraları ödeyemez. Geçen yıl oturduğumuz ev bu yıl 4 kat arttı kirası. Gerçekten çok zor bir durum." dedi.

"Bu insanlar nasıl ödeyecek bu kiraları"

Ev bulamayacağı korkusuyla taşınmaktan çekindiğini söyleyen Fatoş Şahin ise, şunları söyledi: