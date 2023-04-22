Depremin ardından fırtınaya yakalanan Kahramanmaraşlılar olayı anlattı Pazarcık ilçesinde meydana gelen fırtına felaketi sonrasında ilçede yaşayan vatandaşlar yaşadıkları korkuyu, dile getirdi.

İHA

Depremin ardından hortum felaketine uğrayan Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadır ile konteynerler uçtu.

Yaşanan üzücü olayda 1 kişi hayatını kaybederken 50 kişi ise yaralanmıştı.

Memiş Özdal Mahallesi’ndeki hortumun etkisiyle bazı evlerin çatıları zarar görürken, ilçede bulunan bazı otomobiller ise ters döndü.

Bölgeye sevk edilen jandarma komando ve AFAD ekipleri, zarar gören alanlarda çalışma başlatırken vatandaşlar yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

"Depremden daha tehlikeliydi"

Bir anda gelen fırtına ve hortum felaketi esnasında depremden daha büyük bir korku yaşadıklarını ifade eden Tarık Şakir, şu cümleleri kurdu;

Biz dün bu saatlere biz evimize dönerken büyük bir fırtına oluştu. Enerji panelleri olsun, duvarlar olsun, ağaçlar olsun hepsi kökünden fırladı. Yani biz ölümün içindeydik resmen bekledik ölümü. Eşim 2-3 metre havalandı, ben peşinden koştum. Kendisi bana sarıldı ben kendisine sarıldım. Tutunmaya çalıştık bir şekilde çocuklarımız çadırın içinde kaldı, babam geldi üstlerine yığıldı ve babam o sırada çocukların hayatlarını kurtardı. O sırada babamın üzerine ağaç gelmiş, demir gelmiş. Yani çok kötü bir durumdu. Depremden daha tehlikeliydi diyebilirim.

"Düzen kurmaya çalışıyoruz"

Aile olarak büyük bir korku yaşadıklarını söyleyen Kadir Tongül ise şu ifadeleri aktardı;