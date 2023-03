Depremin gölgesinde çadırda yaşayan kadınlar aileleri için mücadele ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 1 ay geçti...

Devlet-millet iş birliği ile 11 ilde afetzede ailelerin yaraları sarılmaya başlandı.

Beslenmeden barınmaya tüm ihtiyaçlar karşılanarak bölgede hayatın normale dönmesi için çalışmalar hızlandırıldı.

Bugün ise birçok kadın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çadırlarda geçiriyor.

Burada yaşamlarını sürdüren kadınların ise zorlu bir mücadelesi bulunuyor.

Depremden etkilenen çocuklarını avutan anneler, bir yandan da aileleri için yeni bir hayat kurmak uğraş veriyor.

İskenderun'daki Muradiye Mahallesi'nde kurulan çadır kentte yaşamını sürdüren kadınlar her türlü zorluğa göğüs germeye çalışıyor.

Çadırlarda yemek yapan, bulaşık yıkayan kadınlar, deprem travması yaşayan çocuklarıyla ilgileniyor.

Kadınlar, zaman zaman ortak alanlarda bir araya gelerek dertlerini paylaşıyor.

Kadınlardan 55 yaşındaki Hatice Gül, eşinin 20 yıl önce vefat ettiğini, 3 çocuğuna hem analık hem babalık yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Bugüne kadar hiç 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamadığını anlatan Gül, şu ifadeleri kullandı:

Esentepe Mahallesi'ndeki evlerinden yara almadan kurtulan üç çocuk annesi Zühre Tomak da her şeye rağmen nefes alabildikleri için mutlu olduklarını anlattı.

Tomak, komşularıyla dayanışma içinde olduklarını ve her günün kadınlar günü olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Kadın her zaman kadındır. Yani biz sadece o gün mü akla düşeceğiz? Kadın her zaman var. Hayat her zaman var. Anlamak isteyene. Hayat ve ömür oldukça bunların hepsi var. Var olmaya da devam edecek. Bir günlüğüne bunların hepsi basitleştirilemez. Sadece bir güne indirilemez. Yazık olur o zaman. Tüm insanlığa yazık olur.