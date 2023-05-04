Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta vatandaşlar için seçim konteyneri yerleştirildi 6 Şubat depremlerinden hasar gören okulların bahçesine, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ile 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için hasarlı okulların bahçelerine yerleştirilen konteynerler tamamlandı. Kent seçime hazır hale getirildi.

AA & Ensonhaber

Seçime sayılı günler kala sahada hummalı hazırlıklar sürüyor.

Adaylar halk buluşmalarına devam ederken, seçmenler için de her ayrıntı tek tek düşünülüyor.

Bu kapsamda bir hazırlık da deprem bölgesinde yapılıyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri, yaklaşık 9 milyon seçmenin bulunduğu ve 96 milletvekilini kapsayan afet bölgesinde seçimin sağlıklı yürütülmesi için alınan önlemleri ve saha çalışmalarını yerinde inceliyor.

Seçim konteynerleri hazırlandı

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta deprem nedeniyle hasar gören veya yıkılan okullarda oy kullanma işlemi gerçekleştirilemeyecek.

Böylelikle Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy verme işleminin aksamaması ve oy verme sırasında sorun yaşanmaması için seçim konteynerleri hazırladı.

Kahramanmaraş 14 Mayıs'a hazır

İçerisinde oy kullanma kabinlerinin de yer aldığı konteynerler, Göksun ilçesindeki hasarlı okulların bahçelerine yerleştirildi.

Elektrik bağlantısı ve diğer altyapı çalışmaları tamamlanan konteynerler, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek seçimlerde vatandaşların hizmetinde olacak.