Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta deprem konutlarında sona gelindi
AA & Ensonhaber

Türkiye'nin felaketleriyle mücadelesi sürüyor.

Yıkıcı depremler, milyonların yüreğinde kapanmaz yaralar açtı.

50 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiği merkezli afet, asrın felaketi olarak kayıtlara geçti.

Deprem konutları yükseliyor

Devletin tüm imkanları, yerle bir olan ve adeta enkaza dönen şehirler için seferber edildi.

6 Şubat'tan bu yana da afetzedeler için büyük bir mücadele yürütülüyor.

Öyle ki, söz verildiği gibi 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanan konutlar hızla yükselmeye başladı.

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta deprem konutları yükseliyor

Türkoğlu eski haline dönüyor

Mimari ve yöresel yapıya uygun inşa edilen konutlar, vatandaşlara adeta güven veriyor.

Bu çalışmalardan biri de depremin merkezinde Türkoğlu ilçesinde yürütülüyor.

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta deprem konutlarına sona gelindi

Çalışmalarda sona gelindi

Bölge, depremlerin ardından büyük yıkımlar yaşamıştı. Yapılan çalışmalar kapsamında kısa sürede eski haline dönen Türkoğlu'nda, konutlarda sona gelindi.

Güvenli konutların kısa sürede vatandaşlara teslim edilmesi bekleniyor.