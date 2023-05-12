Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta deprem konutlarında sona gelindi Depremin büyük ölçüde hasar verdiği Türkoğlu ilçesinde, TOKİ eliyle mart ayında temeli atılan afet konutlarıyla kent yeniden eski haline döndü.

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin deprem felaketleriyle mücadelesi sürüyor.

Yıkıcı depremler, milyonların yüreğinde kapanmaz yaralar açtı.

50 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli afet, asrın felaketi olarak kayıtlara geçti.

Deprem konutları yükseliyor

Devletin tüm imkanları, yerle bir olan ve adeta enkaza dönen şehirler için seferber edildi.

6 Şubat'tan bu yana da afetzedeler için büyük bir mücadele yürütülüyor.

Öyle ki, söz verildiği gibi 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanan konutlar hızla yükselmeye başladı.

Türkoğlu eski haline dönüyor

Mimari ve yöresel yapıya uygun inşa edilen konutlar, vatandaşlara adeta güven veriyor.

Bu çalışmalardan biri de depremin merkezinde Türkoğlu ilçesinde yürütülüyor.

Çalışmalarda sona gelindi

Bölge, depremlerin ardından büyük yıkımlar yaşamıştı. Yapılan çalışmalar kapsamında kısa sürede eski haline dönen Türkoğlu'nda, konutlarda sona gelindi.

Güvenli konutların kısa sürede vatandaşlara teslim edilmesi bekleniyor.