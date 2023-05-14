Deprem bölgelerinde oy verme işlemi başladı Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oylarını kullanmaya başladı.

İHA

Türkiye, 6 Şubat'ta deprem felaketiyle yüzleşti.

3 ayın geçtiği asrın felaketinde, yaralar hızlıca sarılmaya başlandı.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği afet bölgesinde, tarihin en önemli seçimleri için de hummalı hazırlıklar yapıldı.

Bölgede görev alan ekipler, konteynerleri kurarak oy kabinlerini hazır hale getirdi.

Bu süreçte farklı illerde yaşamlarını sürdüren depremzedelerin, oylarını kullanmaları adına AFAD tarafından yol masrafları karşılandı.

Böylelikle, afetzededeler kentlere geri dönerek görevlerini yerine getirmek için harekete geçti.

Konteynerlerde ilk kez oy kullanan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Depremin merkezi Kahramanmaraş

81 ilde olduğu gibi depremin merkezi Kahramanmaraş'ta da ilk saat itibarıyla seçmenler sandık başına gitti.

Onikişubat ilçesi Zeki Karakız Ortaokulu’na kurulan konteyner alanlarına gelen vatandaşlar saat 08.00 itibari ile oylarını kullandı.

Osmaniye

Sabah erken saatlerinde sandıklara gelerek oylarını kullanan depremzedeler, seçimlerin ülke için hayırlısı olması temennisinde bulundu.

Hatay

Hatay’da 3 bin 152 sandıkta, 1 milyon 62 bin 41 seçmen sandık başına gitti. Erken saatlerde sandıkların başına gelen görevliler yeminlerini ettikten sonra hazırlıklarını yapıp seçmenleri beklemeye başladı.

Katılımın yoğun olduğu gözlemlenen Defne ilçesindeki Mustafa Kemal Akbay İlkokulu bahçesinde polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Okulun ağır hasarlı olması nedeniyle bahçeye ve alt yola toplamda 21 konteynerde oy verme işlemi gerçekleştiriliyor.

Malatya

Battalgazi ilçesinde depremzedelere barınma imkanı sunan Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde vatandaşlar oylarını kullandı.

Adıyaman

Depremin vurduğu kentte seçmenler sabah erken saatlerde oy kullanmak için okullara gitti. Seçmenler burada görevlilerden aldıkları oy pusulalarıyla kabinlere girerek tercihlerini yaptı.

"Memleketimiz için hayırlı olsun"

Oy kullanmanın vatandaşlık görevi olduğunu ifade eden vatandaşlardan Ali Tıraş, “Ülkemize hayırlısı ne ise o olsun. Duygularım ülkem için bayrağım için.” dedi.

Bir diğer seçmen Ahmet Kuru ise “Memleketimiz için hayırlısı olsun inşallah biz bunu istiyoruz. Memleketimiz için hayırlı olsun. Allah hayırlı eylesin ülkemize.” diye konuştu.

"Depremzedeyiz ve bu seçimler buruk geçiyor"

Vatandaşlardan Halil Denizdolduran da, “Vatandaşlık görevimizi yaptık oyumuzu kullandık. Allah vatana millete hayırlı etsin. Depremzedeyiz ve bu seçimler buruk geçiyor ama yine de vatandaşlık görevi." ifadelerini kullandı.