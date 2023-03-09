Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta seferberlik devam ediyor! Her gün 60 litre süt dağıtıyor Kentte yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan bir depremzede, 3 inekten elde ettiği günlük 60 litre sütü bölgedeki vatandaşlara dağıtmak için 12 kilometre uzaklıktan geliyor.

Asrın felaketinde 1 ay geride kaldı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, 11 ili etkiledi.

Büyük yıkımların yaşandığı kentlerde, 46 bini aşkın vatandaş can verdi.

Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından devlet-millet iş birliği ile yaralar sarılmaya başlandı.

Bölgede barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar karşılanmaya devam ediyor.

Yurdun dört bir yanından gelen gönüllüler, 7'den 70'e tüm vatandaşlarla yakından ilgileniyor.

60 litre sütü pişirip dağıtıyor

Türkiye'nin tek yürek olduğu günlerde depremin merkezindeki bir vatandaş da harekete geçti.

Ahmet İğde isimli depremzede, meydana gelen deprem sonrası 3 ineği ve ailesi ile hayatta kaldı.

Depremden 3 gün sonra ineklerinin süt vermesinin ardından günlük 60 litre sütü pişirerek şehrin farklı noktalarındaki polis, asker ve depremzede bardak bardak dağıtıyor.

"12 kilometre uzaklıktaki köyden geliyorum"

Vatandaşların sıcak sütü severek içtiğini ve kendisinin de hoşuna gittiğini ifade eden İğde, şöyle konuştu: