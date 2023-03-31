Depremin merkezi Pazarcık'ta afet konutları ilk yerleşim yerine yapılıyor 7.7 büyüklüğündeki depremin merkezi olan ilçe, yerleşimin başladığı ilk noktasına dönüyor. Bölgede TOKİ'nin 2018'de inşa ettiği konutlarının hasar almadığı görüldü.

İHA

Depremden etkilenen kentlerde söz verildiği gibi afet konutlarının ilk temelleri atıldı.

Çalışmaların sürdüğü illerden biri de depremin merkezi Kahramanmaraş.

6 Şubat'taki 7.7 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Pazarcık ilçesi, 1950'li yıllara kadar ilk yapılaşmanın başladığı yer olarak biliniyor.

Yıllar sonra 'Aşağı Pazarcık' olarak nitelendirilen bölgeye doğru ilerleyen ilçe, depremde felaketi yaşadı.

Afetten büyük ölçüde etkilenen bölge, şimdilerde 'Yukarı Pazarcık' bölgesine taşınıyor.

Bu kapsamda afet konutları da burada inşa ediliyor.

Bölgede binaların sağlam olduğu, bir kısmının da afeti hafif hasarla atlattığı görüldü.

TOKİ'nin 2018 konutları hasar almadı

Yukarı bölgede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2018 yılında sahiplerine teslim edilen konutların hiçbiri ise depremden etkilenmedi.

Daha önce başlayan etaplara ek olarak depremden sonra temelleri TOKİ tarafından atılan 3. etapta ise 321 konutun inşaat çalışmaları sürüyor.

"Zeminin kaya olmasından dolayı temel açma süreci biraz daha uzuyor"

Şantiye şefi Serhat Sarıgül, yeni konutların yapılacağı bölgede binaların hasar almadığını söyledi.

İki temelin tamamlanmasında son aşamaya geldiklerini ifade eden Sarıgül, şöyle konuştu:

Temelin biri gro beton aşamasında diğer temelde de kırımlar devam ediyor. Zeminin kaya olmasından dolayı temel açma süreci biraz daha uzuyor. Daha önceden de 210 adetlik bir projemiz vardı. Deprem zamanında buradaki konutlar hasar almadı. Buradaki konutlarda herhangi bir deprem endişemiz yok.

"Bizim yaptığımız konutlar bu felaketten etkilenmedi"

Yeni konutların zemin etüdünün yapıldığını anlatan Sarıgül, sözlerine şöyle devam etti: