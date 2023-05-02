Depremin vurduğu Adıyaman'da hasar almayan Perre Antik Kenti'nde turizm canlanıyor

AA & Ensonhaber

Depremin 3'üncü ayına girildi.

Büyük yıkımların yaşandığı afet bölgesinde yaralar hızlıca sarılmaya başlandı.

Bu süreçte enkaza dönen kentler yeniden ayaklandırılırken, barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar karşılanıyor.

Afetten etkilenen kentlerden biri de Adıyaman.

Örenli Mahallesi'nde bulunan Perre Antik Kenti'nde 60 kişilik ekiple kazı çalışması başladı.

Depremleri hasarsız atlatan, sur duvarları, halen kullanılan çeşmesi ve yaklaşık 200 kaya mezarının bulunduğu Perre'nin, turizme katkı sağlaması hedefleniyor.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, Perre Antik Kenti'nin Kommagene Krallığı'nın 5 eyaletinden biri olduğunu söyledi.

Kommagene Krallığı'nın Adıyaman'ın idari sınırları içerisinde kalan bölümde 3 eyaletinin olduğuna işaret eden Gelse, şöyle konuştu:

Bunlardan bir tanesi Samosata, bugünkü ismiyle Samsat diye bildiğimiz yerdir. Samsat eyaleti bugünkü Atatürk Baraj Gölü'nün suları altında kalmıştır. İkinci şehir Arsemia dediğimiz yazlık şehir. Üçüncü şehir de şu an üzerinde bulunduğumuz Perre Antik Kenti'dir. Bugünkü Adıyaman'ın idari sınırlarının dışında kalan Kommagene Krallığı'na ait iki eyaletimiz daha var. Bunlardan biri bugünkü Gaziantep il sınırları içerisinde bulunan Zeugma, ikincisi ise Kahramanmaraş sınırları içerisinde kalan eyalettir.



Bu 5 eyaletten Perre Antik Kenti şu an üzerinde bulunduğumuz alanda kurulu bir şehirdi. Bu antik şehir milattan sonra 130 yılında kurulmuş bir şehirdir, bizim bugünkü tarihi kayıtlarımıza göre böyle. Ancak burada yapılan kazılarla bu tarihi kayıtların çok daha eskiye doğru dayandığı kanaatindeyiz.