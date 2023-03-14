Depremin vurduğu Hatay'da görev alan sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramı Depremin olduğu ilk andan itibaren 11 ilde kurulan sahra hastanelerinde büyük bir mücadele ortaya koyan sağlık çalışanları, kendi canlarını unutarak yaraları sarıyor.

Bugün 14 Mart Tıp Bayramı...

Her yıl dünyanın birçok ülkesinde kutlanan bayramda, fedakar ve emektar sağlıkçılar onure ediliyor.

Bu yıl ise Tıp Bayramı Türkiye'de buruk geçiyor.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler, yürekleri dağladı.

Geniş bir coğrafyada hissedilmesiyle 11 ilde 48 bini aşkın can kaybına neden olan afet, asrın felaketi olarak kayıtlara geçti.

Sağlıkçıların büyük mücadelesi

Büyük bir acının içinden geçilen günlerde, yaralar sarılırken bu süreçte en büyük görev ise sağlık çalışanlarına düştü.

İlk andan itibaren sahada büyük bir mücadele ortaya koyan sağlıkçılar, kurulan sahra hastanelerinde her cana ulaşarak adeta şifa oldu.

Bugün de canla başla çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları, Tıp Bayramı'nı buruk karşıladı.

400 sağlıkçı görev alıyor

Depremin vurduğu Hatay'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesine kurulan, 400 sağlıkçının görev yaptığı sahra hastanesinde ameliyathane personeli Furkan Pilavcıoğlu, deprem günü nöbetçi olduğunu ve depremi hastanede yaşadığını söyledi.

Hastane tahliye edildikten sonra sahra hastanesinde görev yapmaya devam ettiğini anlatan Pilavcıoğlu, yaraların bir an önce sarılmasını temenni ederek, "Bu depremde kol kola, hep birlikte tekrardan ayağa kalkalım." ifadesini kullandı.

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"Kendi acımızı unuttuk, insanlara yardım ediyoruz"

Hastanede görevli acil tıp teknisyeni Gamze Sunar, büyük yıkıma rağmen sağlıkçıların, mesleklerinin gereği olarak hislerini kenara bırakıp görevlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

Tek amaçlarının insanlara yardım etmek olduğunu vurgulayan Sunar, "Depremin ilk anından beri buradayız. Yani kendi acımızı unuttuk. İnsanlara yardım ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz." dedi.

"Görevimizin başındayız"

Paramedik Asena Umut da yaşanan afeti kelimelerle ifade etmenin mümkün olmayacağını belirtti.

Depremin şokunu atar atmaz evden çıktıklarında üzerlerinde bulunan kıyafetlerle göreve koştuklarını anlatan Umut, "Sağ olduğumuza şükrederek, geride kalan insanlara yardımcı olabilmek için buradayız. Görevimizin başındayız. Temennimiz acılarımızın, yaralarımızın sarılması, gerekli önlemlerin alınması." diye konuştu.