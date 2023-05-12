Depremin vurduğu Hatay'da sergilenen Togg, yoğun ilgiyle karşılandı Türkiye'nin yerli otomobili Togg, tanıtım çalışmaları kapsamında Erzin ilçesinde görücüye çıktı. 80 yalındaki Ümmü Teyze, aracı görmek için uzak köyden geldiğini belirterek duygusal anlar yaşadı.

AA & Ensonhaber

Milyonlarca vatandaş seçime odaklanmış durumda.

Bu süreçte 81 ilde seçim heyecanı hakim olurken, diğer yandan da hayata geçirilen projelerin gururu yaşanıyor.

Yerli ve milli otomobil Togg'a kavuşan Türkiye, aracı görücüye çıkardı.

Böylelikle vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen Togg, gittiği her şehirde coşkuyla karşılanmaya başladı.

7'den 70'e her yaş grubundan vatandaş yoğun ilgi göstererek hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Yerli otomobil deprem bölgesinde

Son olarak tanıtım için Hatay'ın Erzin ilçesine getirilen Togg T10X, Cumhuriyet Meydanı'nda sergilendi.

Alana doğru hareket eden otomobili gören vatandaşlar, aracın önünü kesti. O anları ölümsüzleştirmek isteyenler ise adeta birbiri ile yarıştı.

80 yaşındaki Ümmü Teyze Togg için yollara düştü

Vatandaşlardan 80 yaşındaki Ümmü Usta da, Togg'u görmek için yollara düşen isimlerden biri.

Usta, yerli aracı görmek için uzak köyden geldiğini ve aracı görünce çok duygulandığını söyledi.

Fotoğraf çektirmeyi de unutmadı.