Depremin vurduğu Hatay’da yağmur başladı! Çadırlar için büyük mücadele veriliyor Dün geceden itibaren etkili olan yağmur, depremzedelere zor anlar yaşattı. Ekipler, çadırların olduğu bölgede çalışmaları hızlandırdı.

İHA Türkiye 6 Şubat'ta deprem, 15 Mart'ta da sel felaketiyle sarsıldı. 11 ilde yaralar sarılmaya devam ederken, ilkbaharda başlayan şiddetli yağmur ve kar yağışı, deprem bölgesini de etkiledi. Özellikle çadır kentlerde yaşayan vatandaşlar, yağışlardan olumsuz etkilendi. Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir uyarı geldi. Deprem bölgesi sarı kodla uyarılırken, afetten etkilenen Hatay'da yağmur etkisini göstermeye başladı. Su birikintileri oluştu Sağanak yağış ve fırtına dün geceden bu yana etkisini artırarak devam etti. Aralıklarla devam eden yağış özellikle çadır bölgesinde su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Yağmura yemekhanede yakalanan vatandaşlar uzun süre dışarı çıkamadı. Çadırlarına dönmek isteyen vatandaşlar zorluk yaşadı. Çadır bölgesinde çalışma başlatıldı Bunun üzerine ekipler harekete geçti. Herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, çadır kentlerin etrafında biriken sular tahliye edilmeye başlandı. Kanalları açan ekipler sağanak yağış altında büyük çaba sarf etti. İş makinesinin kepçesinin üzerine çalışmalar yapılırken, gönüllü ve vatandaşlar destek verdi. Böylece çadırların su basması önlendi. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü Hatay’da sağanak yağış ve fırtınanın gece yarısı etkisini yitireceğini duyurdu. İşte bölgeden kareler...