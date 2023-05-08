Depremin vurduğu Malatya’da deprem konutları hızla yükseliyor 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından afet konutları için çalışmalara hızla başlandı. Afetten etkilenen Akçadağ ilçesinde inşa edilen köy evlerinin 4 ay içerisinde teslim edilmesi bekleniyor.

İHA

Türkiye seçime odaklanırken, deprem bölgesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

11 ili vuran afetin yaralı önemli ölçüde sarıldı.

Depremzedelerin barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları tek tek giderildi.

Bu süreçte geçici barınma merkezleri kurulurken, söz verildiği gibi afet konutları da hızla yükselmeye başladı.

Öyle ki kalıcı köy tipi evler, bayramın 2'nci günü teslim dahi edildi.

Köy evleri 4 ay içinde teslim edilecek

Bir çalışma da depremin vurduğu Malatya'da yürütülüyor.

Akçadağ ilçesi Aydınlar Mahallesi’nde yapımına başlanan tek katlı köy evlerinin yapımı süratle devam ediyor.

Bir taftan da konteyner kentlerin oluşturulduğu Akçadağ’da köy evlerinin 4 ay sonra teslim edilmesi bekleniyor.

"Devletimiz depremin ilk gününden beri sahada eksik olmamıştır"

Bir buçuk ay önce çalışmalara başlanan 51 köy evi için çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini aktaran Aydınlar Mahalle Muhtarı Hulusi Avcı, şu ifadeleri kullandı:

6 Şubat depremlerinde insanlarımız maddi ve manevi mağdur oldu. Bunu söylerken de devletimiz depremin ilk gününden beri sahada eksik olmamıştır. Öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimi sunuyorum mahallem ve şahsım adına. Yaklaşık bir buçuk ay önce yapımına başlanan konutlarımız için çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İlk etapta 51 konut inşa edilecek devamının da geleceğine inancımız tamdır. Cumhurbaşkanımız başımızda olduğu sürece insanlarımızın mağduriyeti giderilecektir.

"Halihazırda 51 ev yapılıyor gerisi de gelecek"

Aydınlar Mahalle sakinlerinden Bayram Karaköse ise, “Çok şiddetli bir deprem yaşadık. Evlerimiz ağır hasarlı bu üzüntülerimiz evlerimizin yapımına başlanmasıyla azaldı. Cumhurbaşkanımız sağ olsun bir an önce evlerimizi başlattı. Halihazırda 51 ev yapılıyor gerisi de gelecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum devletimiz sağ olsun var olsun." dedi.

"Devletimiz sağ olsun ilk etapta çadır ve konteyner kentlerle destek verdi"

Konutların 11 ila 12’nci ayda hak sahiplerine teslim edilmesini beklediklerini kaydeden bir başka mahalle sakini Hasan Ulutaş da, "Ben de bir depremzedeyim, depremlerde köyümüzde yüzde 90 civarında yıkım oluştu. Devletimiz sağ olsun ilk etapta çadır ve konteyner kentlerle destek verdi. Mahallemizde de bir buçuk iki ay önce köy evleri için çalışmalara başlandı. Nasip olursa konutların 11 ila 12’nci ayda hak sahiplerine teslimatı yapılacaktır." diye konuştu.