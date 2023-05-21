Depremin vurduğu Nurdağı’nda köy evlerinde sona gelindi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde depremden önemli ölçüde etkilenen bölgede, kalıcı köy evleri tamamlanıyor.

İHA

Asrın felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından, devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle kentler ayaklanmaya başladı.

Bu süreçte afetzedelerin barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları gideriliyor.

Çalışmaların gölgesinde ise deprem konutları yükseliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un inşasına başlandığını duyurduğu köy evlerinin yapımı son sürat devam ediyor.

3 ev hak sahiplerine teslim edildi

Bir çalışma da Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yürütülüyor.

Eş zamanlı olarak bir yandan şehirdeki konutlar, bir taraftan da köy evlerinin yapılması için sahadaki çalışmalar aralıksız sürüyor.

Çalışmalarda ilk 3 ev tamamlanarak belirlenen hak sahiplerine verildi. İnşaatı devam eden evlerin kısa sürede tamamlanıp sahiplerine verilmesi için çalışmalar yoğun olarak sürüyor.

"Köy evlerinin yapımını rekor sürede yapıyoruz"

Köy evleri ile ilgili bilgi veren Mesthöyük köy evleri şantiye sorumlusu İnşaat Mühendisi Ferhan Zana Çoban, şu ifadeleri kullandı: