Depremin vurduğu Osmaniye’de ağır hasarlı binalarda çalışmalar devam ediyor Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen kentte bugüne kadar 410 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Türkiye deprem felaketinin izlerini siliyor...

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, büyük yıkımlar meydana geldi.

43'üncü günde de devam eden çalışmalar kapsamında enkaza dönen şehirlerin yeniden ayaklanması amaçlanıyor.

Acil yıkım kararı verilen binalarda çalışmalar devam ediyor

Bu illerden biri de Osmaniye.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bugüne kadar yapılan incelemeler sonucu 86 bin 588’i hasarsız, 8 bin 834’ü ağır hasarlı, 30 bin 895’i az hasarlı, bin 392’si orta hasarlı ve 471 bina ile ilgili acil yıkım kararı verildi.

Cumhuriyet savcılığının delil toplama çalışmalarının ardından ağır hasarlı olduğu belirlenen binaların yıkımı ise iş makineleriyle kontrollü olarak sürdürülüyor.

410 bina yıkıldı

Bugüne kadar acil olarak 410 binanın yıkımı gerçekleştirilirken, bunlardan 236’sının ise enkazı kaldırıldı.

Konteyner kentlerde yaşam başladı

Osmaniye'de, 165 dönüm alan üzerine kurulan Karaçay konteyner kentinde ise 841 konteynerin kurulduğu, bunlardan 295’inin oturuma hazır olduğu, 132’sinde ise şu anda 608 afetzedenin kaldığı ve 4 engelli konteynerin bulunduğu kaydedildi.