Depremin vurduğu Osmaniye’yi sel vurdu Mayıs ayının sonlarına yaklaşılırken yurt genelinde birçok kentte sağanak yağmur etkili oluyor. 6 Şubat depremlerinden etkilenen Osmaniye'de de fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

AA & Ensonhaber Deprem bölgesi sık sık olumsuz hava koşullarıyla mücadele ediyor. 4 aylık süreçte fırtına ve yağmurun vurduğu kentlerde, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bu kez de afetten etkilenen Osmaniye'de benzer manzaralar ortaya çıktı. Evleri su bastı Kentte öğle saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, ekili araziler sular altında kaldı. Köyde de bazı evlerde de su baskınları oluştu. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, vatandaşlara yemek dağıttı, yola devrilen ağaçlar da ekiplerce kaldırıldı.